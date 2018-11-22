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Cumhurbaşkanlığı'ndan Prens Selman açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Prensi bin Selman ile görüşmeyeceği kaydedildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:59
Cumhurbaşkanlığı'ndan Prens Selman açıklaması

Cumhurbaşkanlığı; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de bir araya geleceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. 

İddialar yalanlandı: Görüşme olmayacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:59
  1. İbrahim Kalın
  2. prens selman
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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