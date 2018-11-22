Cumhurbaşkanlığı'ndan Prens Selman açıklaması

Cumhurbaşkanlığı; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de bir araya geleceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddialar yalanlandı: Görüşme olmayacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.