Cumhurbaşkanlığı'ndan Prens Selman açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Prensi bin Selman ile görüşmeyeceği kaydedildi.22 Kasım 2018 Perşembe 14:59
Cumhurbaşkanlığı; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de bir araya geleceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
İddialar yalanlandı: Görüşme olmayacak
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.
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