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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan Nihat Hatipoğlu kararı! YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan Nihat Hatipoğlu kararı! YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 11 Mart 2017 yılında YÖK üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 07:34:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan Nihat Hatipoğlu kararı! YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi.

Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.

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