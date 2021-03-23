Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişik ve dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Göksel Aşan'ın açıklamalarından satır başları:

Merkez Bankası başkanı yaptığı açıklamayla duruşu belli etmiştir. Piyasaların bundan sonra yapacağı da Merkez Bankası başkanının duruşuna uygun bir şekilde süreci yönetip yönetmediğine bakmaktır. Zaten olması gereken de bu. Başka hiç kimsenin Merkez Bankası adına şunu veya bunu yapacak ya da şunu yapmalı bunu yapmalı gibi konuşmasına da izin vermemek lazım.

Aşan, dolar kurunun eski seviyelerine dönüp dönmeyeceğine yönelik bir soru üzerine ise de şunları söyledi:

Bunu söylemek çok zor. Bunu söylesem kahin olurum. Ayrıca bu süreç içerisinde de tasarruf sahiplerine de bir mesaj vermiş olurum. Geçtiğimiz perşembe veya cuma gününe dönüp bakalım. Cuma günün Türkiye ekonomisindeki parametreler nelerdi, politika yapıcıların tavırları nelerdi buna bakılmalı. Öte yandan reform paketi gündemdeydi. Mali disiplin vurgusu sürekli yapılıyordu. Şubat ayı bütçe verilerimiz gelmişti.