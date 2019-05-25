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Cumhurbaşkanlığı'ndan, İVME'yi hedef alan Deutsche Welle Türkçe'ye sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin Deutsche Welle Türkçe tarafından maksatlı olarak olumsuz bir algı üretmeye çalışıldığı belirtildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01
Cumhurbaşkanlığı'ndan, İVME'yi hedef alan Deutsche Welle Türkçe'ye sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Deutsche Welle Türkçe'nin İVME Finansman Paketi" haberine "Maksatlı haber" diyerek sert tepki gösterdi.

Açıklamada, "Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez" denildi.

Amaç, olumsuz bir algı üretmek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin Deutsche Welle Türkçe tarafından yapılan haberin olumsuz bir algı üretmeye çalıştığı ve maksatlı olduğu belirtildi.

"Yanlış ve zamansız' eleştirisi"

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Deutsche Welle Türkçe tarafından yayımlanan "Albayrak'ın finansman paketine 'yanlış ve zamansız' eleştirisi" başlıklı haberde Başkanlığın da adına yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Söz konusu haberde, güya Başkanlığımız bürokratlarının açıklanan İVME Finansman Paketi'ni televizyondan öğrendikleri, zamansız ve gereksiz buldukları ve seçimlere ilişkin olumsuz düşünceler ifade ettikleri iddia edilmiştir. Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak her aşamada katkı verdiğimiz hükümetimizin, ekonomi alanında aldığı doğru ve yerinde kararlarla, dengelenme sürecinde bir yandan ekonominin makro, finansal ve mali durumunun güçlendirilmesi diğer yandan reel sektörün bu süreçte ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüme yönelik uygun koşullarda, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması çabalarına önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde devam edilecektir. Netice olarak, bir süredir ortak bir amaç güdülerek Türkiye ekonomisi ve yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonunun bir parçası olarak masa başında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyoruz.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01
  1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  2. Deutsche Welle Türkçe'nin İVME Finansman Paketi
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi
  5. Deutsche Welle Türkçe
  6. Cumhurbaşkanlığı
  7. İVME Finansman Paketi
  8. Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  9. Türkiye ekonomisi

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