0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı'ndan Donald Trump'ın skandal çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin tehditkar dilinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:39
Cumhurbaşkanlığı'ndan Donald Trump'ın skandal çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün değil"

ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alınamaz"

"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

"ABD tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmeli"

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:39
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kemik sendromu nedir?
    1. Aç kemik sendromu nedir?
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    3. Koltuk savaşının başladığı CHP'de..
    4. Rus uzman uyardı: Karabağ ateşi..
    5. Konya'da dilencinin üzerinden farklı..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    7. Kente ayrı bir güzellik katıyor:..
    8. Türkiye'den 'Kıbrıs konulu BMGK..
    9. Sarıyer'de gri listede aranan Meryem..
    10. 'Aramızdaki dayanışma birilerini..
    11. Amasya'da TIR ile çarpışan traktör..
    12. Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4..
    13. Cumhurbaşkanlığı'ndan Donald Trump'ın..
    14. Türkiye'den Birleşmiş Milletler'ine..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ucuz..
    16. Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi..
    17. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Ankara..
    18. Göztepe'den anlamlı pankart: Geçmiş..
    19. 'Türkiye’ye kimse emir veremez ve..
    20. Omurga eğriliği nasıl tedavi edilir?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    "Fetullah Gülen'i öldürdüler" dedi, mezarının yerini söyledi!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri