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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan Bursa açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan Bursa açıklaması

Bursa'da cezaevi servisine düzenlenen kalleş saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Kalın, "Failler bulunacak, adalet önünde hesap verecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 12:05:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bursa açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bursa'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin, "Failler bulunacak, adalet önünde hesap verecek" açıklamasında bulundu.

Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik yapılan bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi sırasında bir EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. Failler bulunacak ve adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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