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Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yeniakit Publisher
2023-07-10 02:11:00 -
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşleme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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