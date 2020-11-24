Bülent Arınç’ın, terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan için ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen ve Kobani olaylarında 53 vatandaşın katledilmesine sebep olan terör partisi HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi ihanetinin finansörü ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin destekçisi Sorosçu Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere hem AK Parti’den hem de MHP’den Arınç’a büyük tepki geldi.

Tepkiler üzerine Bülent Arınç’ın görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri kimler?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunda kimler var?

YİK üyesi isimler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanları yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Bülent Arınç yer almaktadır.