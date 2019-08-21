Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Külliye'deki kabine toplantısı sonrası basın açıklamasından satır başları:

Terörle mücadelede kararlılığımızın tam olarak devam edeceği güçlü bir şekilde yapıldı. PKK terör örgütüne çok ciddi darbeler vuran Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı devam edecek. Kıran Harekatı da netice almaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımızın bir sunumu sözkonusuydu. Suriye sahası, Fırat'ın doğusu ve batısı etraflı bir şekilde ela alındı. ABD ile güvenli bölgenin tesisi noktasında bir adım atıldı. Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir.

Putin ile telefon görüşmesi

Sahada uygulaması önemli. Münbiç yol haritasında yaşanılan oyalamaları kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın batısında Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus güven altına alınmıştı. Bu bölgeye de yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü. İdlib konusu kritik bir hasassiyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.

"Gerekli girişimleri bundan sonra da yapacağız"

Rejimin ihlallere son vermesi çağrısını yineliyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. İnsani dramın adeta ayak sesleri olarak değerlendirdiğimiz sürecin derhal sonlandırılması için gerekli girişimleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

"Enflasyon önümüzdeki aylarda düşüşe geçecek"

Türkiye'ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Cari açıkta ciddi bir düşüşün olduğunu hatta cari fazlası olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Türkiye'ye yurtdışından gelen sermayenin ivmesini koruyor olması hatta yükselme trendine girmesi bir diğer önemli gösterge. Önümüzdeki aylarda enflasyonda belli bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun istihdama yansımaları da olacaktır.

"Yanan ormanların imara açılması Anayasa'ya aykırı"

Tarım ve Orman Bakanımız orman yangınlarıyla ilgili bir sunum yaptı.Hem bakanlık olarak yapılması gerekenler hem de toplumun farkındalığın arttırılması noktasında birtakım yapılması gerekenlerin arttırılması gerekliliğin altı çizildi. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.

Soru ve cevaplar...

"İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok"

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf sözkonusu değil. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey sözkonusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeşitli isim ve kılıflar altında belediyeye alan belediye başkanlarıyla ilgili kanunlar çerçevesinde adımlar atılmıştır. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te birarada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.

"Sayın Trump'la bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"

Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki birkaç gün içerisinde sayın Putin'le telefon görüşmesi olacak. Mevkidaşımla görüştüm şu anda Finlandiya ziyareti gerçekleştiriliyor. Sayın Trump'la bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz. Özellikle Suriye'de güvenli konularla ilgili istişare edeceği konular var. ABD heyeti önümüzdeki aylarda ülkemize gelecek. Bütün bu konuları istişare etmek üzere temasları olacak. New York'ta BM Genel Kurulu'nda Eylül'ün son haftasında orada da görüşmesi olabilir. Sayın Trump'ın ziyaretiyle ilgili çalışma yapmaya çalışıyorlar. Prensip olarak sayın Trump'ın da kendisi Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Şu anda tarih belli değil. Umarız bu ziyaret yakında gerçekleşir.

"PYD/YPG, DEAŞ ile çatışanlar olarak gösterilmeye çalışılıyor"

Suriye'yle ilgili olarak orada diniz azınlıkların hakları korunması konusunda her türlü çalışmayı yaptık. Hiçbir zaman burası Sünni bölgesi, burası Kürt bölgesi diye bir ayrıma girmedik. Bir PYD-YPG ve PKK propagandası olarak yapılanların arka planına iyi bakmak gerekiyor. Bize PYD/YPG'yi DEAŞ'lı barbarlarla çatışanlar olarak göstermeye çalışılıyor. Ama gerçekler çok farklı. Uluslararası raporlara baktığınızda PYD/YPG'nin ne tür insan hakları ihlalleri yaptıklarını görüyorsunuz. Zaman zaman Batılı ülkelerin PYD'ye destek siyaseti çerçevesinde bu tür raporların hasıraltı edildiği, gündeme getirilmediğini görüyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bütün mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

"Güvenli bölge önümüzdeki haftalarda uygulamaya geçecek"

Güvenli bölgesiyle ilgili belirlenmiş bir takdim var. Ortak harekat merkezi kurulması, devriyelerin başlamasıyla ilgili bir takvim sözkonusu. O detayları şimdi sizinle paylaşmayacağım ama uygulama gerçekleşince göreceksiniz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bunun somut uygulamalarını göreceksiniz. Şu anda İHA'larımız orada uçmaya başladı. Derinlik ve kapsamla ilgili olarak da müzakereler hala devam etmekle birlikte zihnimizdeki çerçeve son derece net, 20 mil yaklaşık 30-32 km. bir alan. Biz bunun daha da ileri gitmesini isteyebiliriz. Devriyeler başlayıp buranın kontrolü bize geçtiğinde yerel halkla birlikte güvenliği sağlamaya devam edeceğiz.

"Orman yangınlarına 10-12 dakikada müdahale edilebiliyor"

Orman yangınlarının en hızlı bir şekilde söndürülmesi olduğunu ifade etmeliyim. Daha önce orman yangınlarına müdahale süreleri 30-35 dakikalarda iken artık 10-12 dakikaya inmiş durumda. Coğrafyanın şartlarına göre karadan havadan müdahale biçimleri var. Gece uçma kabiliyetleri olan helikopter ve uçakların kullanılması sözkonusu. Bu teknik kabiliyet meselesi. Bunu 'şu uçak kullanıldı, bu kullanılmadı' tartışılmasından ziyade bütün imkanların seferber edilmesi olarak ifade edelim. THK'nın elinde ya da başka yerlerde uçak, helikopterler varsa arazinin şartlarına göre bugüne kadar kullanıldı bundan sonra da kullanılmaya devam edilecek.