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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki:

"İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir" - "Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 02:29:10 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.


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