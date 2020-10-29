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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına tepki:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına tepki:

"Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:54:49 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısına tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Kalın, şunları kaydetti:

"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."

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