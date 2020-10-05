Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifadedir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının İslamofobi ve düşmanlığı kışkırtan kışkırtıcı bir açıklama olduğunu belirtti.
Kalın, Twitter hesabından Macron'un sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
" Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslamofobi ve düşmanlığı besleyen kışkırtıcı ve tehlikeli bir açıklama. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."