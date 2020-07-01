Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karanlık zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili mesajlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili mesajlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." dedi.
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