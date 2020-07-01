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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karanlık zihniyeti lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili mesajlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 00:46:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karanlık zihniyeti lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.

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