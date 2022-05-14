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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı! İşte Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan talebi
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı! İşte Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan talebi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığına kapıyı kapatmadığını ancak bu iki ülkenin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 19:03:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı! İşte Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan talebi

Hafta başında NATO’ya üyeliği için başvurmaları beklenen İsveç ve Finlandiya’nın üye olması için tüm NATO ülkelerin onayı gerektiği için Ankara’nın adaylığa nasıl yaklaştığı yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO ittifakına aday olmak istediklerini açıklamalarının ardından dün yaptığı açıklamada, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” demiş, bu ülkelerin “terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi” olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır” dedi.

Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğine tamamıyla karşı olmadığına işaret eden Kalın, “NATO üyeliği bir süreç. Başvuru, müttefikler arası değerlendirme süreci var. Bu süreç içinde bu konunun net bir şekilde ortaya konması, aydınlığa kavuşturulması ve somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıkça da süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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