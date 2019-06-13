Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:"(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir." Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:"(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:"(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir."

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