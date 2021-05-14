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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Sedat Peker açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:17:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Sedat Peker açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Youtube yayınlarıyla birtakım iddialar dile getiren Sedat Peker'in sözlerini gündeme taşıyarak AK Parti'yi ve bakanları eleştirenlere, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in iddiaları sonrası yaptığı açıklamada muhalefet partisi liderlerinin isimlerini tek tek sıralayarak Sedat Peker'i cesaretlendirmekle suçladı.

Sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar."

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Yorumlar

asa

YAZIK ETTI KENDINE.....yabanci istihbaratlarin elinde masa olur gider...RIZA SARRAF GIBI...devlet dusmanlarinin safina dustu.....
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Gelişmeler dizi film gibi .....

Kirli çamaşırlar ortaya bir bir çıkaran mafyalar arası savaşı merak ve heyecanla izlerken bayağı çok çekirdek tüketiliyor .
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