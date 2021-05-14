Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Sedat Peker açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Youtube yayınlarıyla birtakım iddialar dile getiren Sedat Peker'in sözlerini gündeme taşıyarak AK Parti'yi ve bakanları eleştirenlere, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
"Mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak..."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in iddiaları sonrası yaptığı açıklamada muhalefet partisi liderlerinin isimlerini tek tek sıralayarak Sedat Peker'i cesaretlendirmekle suçladı.
Sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:
"İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar."