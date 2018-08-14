Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde meydana gelen köprü kazasında hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.14 Ağustos 2018 Salı 17:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere taziyelerimizi iletiyor, yakınlarına ve İtalyan halkına sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verdi.
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