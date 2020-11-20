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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya sert tepki: Bu modern barbarlık!
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya sert tepki: Bu modern barbarlık!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepkini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 06:42:00 - 2020-11-20 06:46:11
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Avustralya'ya sert tepki: Bu modern barbarlık!

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

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