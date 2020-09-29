Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Robert C. O'Brien ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile Ermenistan’ın saldırısının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede, bölgedeki konular ve Doğu Akdeniz meselesi konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı, söz konusu görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iki isim arasındaki görüşme sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda, bölgedeki barış ve istikrarın temini için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’ın işgaline son vermesinin gerekli olduğu ifade edildi. Ayrıca Erivan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını sonlandırması ve BMGK kararları ile AGİT kuralları çerçevesinde adımların atılması gerektiğinin de altı çizildi.

Doğu Akdeniz konusunun da konuşulduğu telefon görüşmesinde, ABD’nin dengeli ve tarafsız olması istendi. Ankara’nın yapıcı tutumu ile diyalog ve iş birliği sürecinin karşılıksız bırakılmaması talep edildi.

Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de fikir alışverişi yapıldı.