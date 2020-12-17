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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi."
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi."

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:41:24 -
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi."
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