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Gündem Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu İlk SİHA’lar teslim edildi
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu İlk SİHA’lar teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den AKSUNGUR SİHA ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 13:24:00 -
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu İlk SİHA’lar teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerini kullandı.

"İlk Aksungur'u teslim ettik!"

İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun."

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