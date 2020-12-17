Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA Finans Masası'na konuk oldu: (3)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bazı yöneticilerine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "(Türkiye'ye yaptırım uygulandı) cümlesinin yerine 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Olayın gerçek boyutu bu." dedi.

Başkan Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Demir, savunma sanayisi alanında yabancı ülkelerle yapılan iş birliklerinde her projede belirli bir şeyler öğrenildiğini belirterek, "Buradaki iş birliğinin seviyesine göre az veya çok ama biz şunu beklemiyoruz veya kendimizi kandırmıyoruz, bu iş birliklerinde bir şeyler kazanırsınız ama hiçbir ülke size tatminkar seviyede her şeyini açmaz. Bunu beklemek de yersiz olur. Masada görüştüğünüzde o aşamada bir havuç olsun diye belirli sözler verilebilir ama bunun uygulamaya konulması aşamasında da ne kadar ipe un serildiğini geçmiş projelerimizin bir kısmında gördük." diye konuştu.

ABD'nin ürettiği Patriot hava savunma sistemlerinin teminiyle ilgili geçmiş dönemde yapılan görüşmelere değinen Demir, "Patriot görüşmelerinde istenen şartlarla ilgili çok sert ve katı kırmızı çizgiler konulunca ilerleyemedik ama ondan sonraki aşamada da teklif alamadık." ifadesini kullandı.

- "(Türkiye'ye yaptırım uygulandı) algısının önüne geçilmesi gerekiyor"

Türkiye aleyhine oluşturulan algının tarife dışı yaptırımlara yol açtığına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dik duruşu, kendi milli çıkarlarını önceleyen duruşu, bazılarının işine gelmiyor ve burada tarife dışı yaptırımlar zaten uygulanıyor. Bu adım (ABD'nin, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bazı yöneticilerine yönelik yaptırım kararı) bunu artırır mı? Bu adımla ilgili iletişim açısından, ben özellikle 'Türkiye'ye yaptırım uygulandı' cümlesinin yerine 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Olayın gerçek boyutu bu."

Sanayi sektörünün yaptırım kararı karşısındaki tavrına ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, "Biz önümüze bakalım, kendimize güvenelim ve daha çok çalışalım. Bunun neticesini alırız. Bu tür kararlar bize bir engel teşkil etmiyor, etmeyecek. Azmimizi daha çok artıracak. Sektördeki tüm arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bir endişe duymak yerine, 'demek ki biz doğru yoldayız ve daha çok çalışmalıyız' mesajını almış durumdalar." dedi.

Muhatap olunan ülkelere meselenin gerçek boyutuyla aktarılmasının önemine işaret eden Demir, "Meselenin böyle anlatılması ve 'Türkiye'ye yaptırım uygulandı' algısının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bir algıdır. Biz bunun iletişimini ne kadar iyi yaparsak, meselenin gerçek boyutunun ne olduğunu anlatırsak hepimiz için daha iyi olur." diye konuştu.

- "Salgın da olsa yolumuza devam edeceğiz"

Demir, Türk savunma sanayisince üretilen ürünlerin sahada kullanımının artmasının ihracata etkisine değinen Demir, "Yerli ürünlerin harekat alanında kullanımıyla ilgili haberler yayıldıkça ihracat ilgisi artıyor. Tunus'a geçenlerde bir ihracat oldu. Ukrayna ile güzel bir anlaşma yaptık. Önümüzde başka adımlar var. Bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üretimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de devam etmesi için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde savunma sanayinde özellikle kritik projelerde aksama olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Tabii, bu insan sağlığı. Bu tedbirlerin belli etkileri olması kaçınılmaz. Bunları minimum seviyede tutmak da bizim görevimiz. Savunma sanayisi yoluna devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde dahi, savunma sanayi şirketlerine bizler özel izin çıkartıp, onların çalışmalarını temin ettik ve ediyoruz. O açıdan, 'durmak yok, yola devam' diyoruz ya, salgın da olsa insan sağlığına dikkat ederek ve gerekli tedbirleri alarak biz yolumuza devam ettik ve edeceğiz."

(Sürecek)