  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:22:56 -
Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haber takibinde bulunan muhabirler, Anadolu Ajansının (AA) yılın fotoğraflarını oyladı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Cumhurbaşkanlığı muhabirleri, Vahdettin Köşkü'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Hürriyet gazetesi muhabiri Özgür Altuncu, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını oylayarak, birbirinden iyi olan fotoğrafları ayırt etmenin güç olduğunu söyledi.

Her birinde var olan emeği ve ne tür koşullarda fotoğrafların çekildiğini bildiğini kaydeden Altuncu, "Fotoğrafı seçerken ölçütüm fotoğrafın haberi ne kadar yansıttığı, içeriği, kurgudan uzak olup olmadığı. Bazı fotoğraflar ilk etapta çok etkileyici olabiliyor ama işin mutfağını bilen bir gazeteci olarak acaba burada bir müdahale var mı kurgu var mı şüphesi uyandırabiliyor. O yüzden doğal ve hikayesi olan bir fotoğraf seçmeye çalıştım. Gördüğüm anda etkilendiğim ve hafızamda kaldığı için Samsun'daki mültecilerin tırdan yaşam koridoru açmalarını seçtim." ifadelerini kullandı.

- "Yıllardır göçmenlerin dramını görüyoruz"

TRT muhabiri Nurgül Dönmez de "Fotoğraflara bakarken 2020 yılında neler yaşadığımız film şeridi gibi gözümün önünden geçti." dedi.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğrafını seçen Dönmez, yıllardır göçmenlerin dramını gördüğünü, fotoğrafta hem sanatsal bir bakış açısı olduğunu hem de bir dram olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Ben de bir hayvan severim. Göçmenler giderken yanlarına köpeğini de almış. İnsani bir boyutu da var. Hem bir haberci olarak hem de insan olarak onların yaşadığı dram beni her defa etkiledi." diye konuştu.

- "Fotoğraflar ilgi çekici"

Haber kategorisinde foto muhabiri Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen TV 100 muhabiri Burak Ersemiz ise fotoğrafların ilgi çekici olduğunu söyledi.

Çığ felaketi fotoğrafının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Ersemiz, o günü çok iyi hatırladığını, daha önce kendisinin de benzer ortamlarda bulunduğunu anlattı. Arama kurtarma tecrübesi olduğunu, o gün ikinci felaketin yaşandığını duyunca da çok etkilendiğini ifade eden Ersemiz, "Bu fotoğrafta kalabalığa doğru bakan, arkadaşının yeleğini bulmuş askerin kızgınlıkla baktığını hissettim. O yüzden bu fotoğrafa oy verdim." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mah..
CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…
Gündem

CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Son dakika… Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada önemli gelişmeler yaşandı. Yazıcıoğlu’nun şehit edilm..
Skandalda ikinci perde!
Siyaset

Skandalda ikinci perde! "CHP'li Karabat bana tecavüz etti"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler ortaya çıktı. Karabat’tan ilişki gör..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay