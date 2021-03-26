Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kovid-19 toplantısı! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda ilk aşamada klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

- İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9’dan 20’ye çıkarılacak.

- İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenecek. Çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir sorumlu danışman atanması sağlanacak.

- Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmaları sonuçlandırılacak.

- Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapılacak.

- Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi sağlanacak.

- Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantıları en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek.