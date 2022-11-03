  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in bonservisi konusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ön görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:12:00 -
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in bonservisi konusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ön görüşme yaptı.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile futbol takımları başkanları bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş bu organizasyonda görüşme yaptı.

Arda Güler'in bonservisi için ön görüşme yapıldı

Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler'in bonservisi konusunda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki müzakereler devam ediyor.

Ajansspor'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda ön görüşmede bulundu.

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor durumda bulunuyor. Ligde de işler iyi gitmiyor. Gençlerbirliği, topladığı 6 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 27 maçta; 5 gol ile 5 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.

 

 

 

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!
Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!
Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Spor

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!
Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Medya

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Medya

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yaşam

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap
Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Medya

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23