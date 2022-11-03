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Spor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in bonservisi konusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mini bir toplantı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 01:24:00 -
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arda Güler zirvesi

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile futbol takımları başkanları bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş bu organizasyonda görüşme yaptı.

Arda Güler'in bonservisi için ön görüşme yapıldı

Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler'in bonservisi konusunda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki müzakereler devam ediyor.

Ajansspor'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda ön görüşmede bulundu.

Görüşmeler sürecek

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

Gençlerbirliği 18. sırada yer alıyor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor durumda bulunuyor. Ligde de işler iyi gitmiyor. Gençlerbirliği, topladığı 6 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor.

Arda Güler'in performansı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 27 maçta; 5 gol ile 5 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.

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