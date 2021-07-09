'Cumhurbaşkanlığı Konukevi' açıklamalarıyla rezil olan CHP'li Berhan Şimşek Kılıçdaroğlu'nu da geçti!

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Halk Tv canlı yayınında konuşan CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in kullandığı ifadeler, muhalefetin yalan siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

'130 futbol sahası büyüklüğünde'

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ne yönelik kendince eleştirilerde bulunan CHP'li Şimşek, araya yalan sokmadan duramadı. Şimşek, konukevi için, "92 dönüm, 130 futbol sahası büyüklüğünde. O kumlar nereden geldi, merak ediyorum. Kleopatra kumu mu? Mısır'dan mı geldi?" dedi.

Berhan Şimşek, Kılıçdaroğlu'nu da geçti

Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi 92 dönüm büyüklüğünde. Şimşek'in öne sürdüğü bir futbol sahasının eni 68, boyu 105 metre ölçülerinde. Yani bir futbol sahası 7 dönümden fazla yapıyor. CHP'li Şimşek'in dediği gibi konukevi eğer 130 futbol sahası büyüklüğünde olsaydı yaklaşık bin dönüm olurdu.

Hesap yapmaya kalkışırken yaptığı mübalağa ile rezil olan CHP'li Şimşek, hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçti.

CHP'li Şimşek'in kullandığı ifadeler hayrete düşünürken, kendisinin söylediği yalandan utanıp utanmayacağı ise merak konusu oldu.