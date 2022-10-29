Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Resmi Gazete yayınlanmadı
Resmi Gazete, “Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca yayımlanmadı.
Her gece yayımlanan Resmi Gazete’nin 29 Ekim Cumartesi (2022) sayısı yayımlanmadı.
Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca bugün Resmi Gazete yayımlanmayacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.”