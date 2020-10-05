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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 'Serrac' mesaisi! Bakanların dosyaları kalın
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 'Serrac' mesaisi! Bakanların dosyaları kalın

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Toplantıda Azerbaycan, Doğu Akdeniz, aşı ve okullardaki son durumun yanı sıra Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın bu ay içinde görevi bırakacağını açıklamasına binaen muhtemel gelişmeler de ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 08:23:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 'Serrac' mesaisi! Bakanların dosyaları kalın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda Azerbaycan, Doğu Akdeniz, aşı ve okullardaki son durumun yanı sıra Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın bu ay içinde görevi bırakacağını açıklamasına binaen olası gelişmeler de ele alınacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Toplantıda ele alınacak konuların başında Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırı sonrası Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını geri almak adına başlattığı operasyonlar yer alacak.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin sunum yapacak

Yeni tip koronavirüsün de (Kovid-19) ele alınacağı toplantıda salgında alınan ek tedbirlerin topluma yansıması da gündeme gelecek. Yerli aşının insan üzerinde denenmesi aşamasıyla ilgili detayların da anlatılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın zatürre, hastanelerin doluluk durumu, erişkin yoğun bakım ve ventilatör doluluk oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

Eğitimde salgına karşı alınan önlemler görüşülecek

Salgının eğitime etkisinin de ele alınacağı toplantıda Bilim Kurulu'nca eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumları da görüşülecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantıda, anaokulu ve 1. sınıfların okula başlamasıyla birlikte aldıkları tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Toplantının sıcak konusu: Libya

Toplantının bir diğer önemli konusu ise Libya ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın bu ay içinde görevi bırakacağını açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Serrac ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını toplantıda dile getirmesi beklenirken, Serrac’ın bu ay içinde görevi bırakacağını açıklamasına binaen muhtemel gelişmeler ele alınacak.

Doğu Akdeniz de ele alınacak

Türkiye ile Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası’nın BM tarafından tescillenmesi sonrası gelişmelerin de masaya yatırılacağı toplantıda öte yandan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la askerî boyuttaki istikşafi ve diplomatik görüşmeler de ele alınacak.

Bakan Soylu sunum yapacak

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Terörle mücadeledeki son durum ve "Yıldırım Operasyonları" hakkında sunum yapacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, virüsle mücadelede alınan tedbirler hakkında da bilgi verecek.

Kobani olayları soruşturması

Öte yandan Kobani eylemleri soruşturmasının da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

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