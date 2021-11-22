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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin konular ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 05:09:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşecek.

Toplantının başlıkları

Toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde.

Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Artan vaka sayıları ele alınacak

Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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