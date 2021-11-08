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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantıda, koronavirüs salgını, 2022 asgari ücret ve gündeme ilişkin konuları gözden geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 02:30:00 - 2021-11-08 02:58:37
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı, G-20 zirvesinin ardından ilk defa 8 Kasım yani bugün saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantının gündemi

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyatlar ve koronavirüste son durum olacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantının önemli başlığından biri koronavirüs ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.

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