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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Çalışma hayatına ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği çalışmalar bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 08:50:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Sözleşmelilere kadro çalışması

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Başörtüsü için referandum çağrısı

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak. 

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