Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babacan'a yaptığı teklifi açıkladı
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
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