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Siyaset Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesi tartışılırken herkesi verilerle susturdu! İBB'nin yıllık iletişim bütçesi 840 milyon lira!
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesi tartışılırken herkesi verilerle susturdu! İBB'nin yıllık iletişim bütçesi 840 milyon lira!

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yıllık bütçesinin 600 milyon lira olmasına karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim bütçesinin 840 milyon lira olduğunu söyledi. Tosun'un sözlerine karşılık diyecek bir şey bulamayan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Ben onu bilmiyorum." ifadesine sığındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 01:30:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesi tartışıldı.

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İletişim Başkanlığı'nın bütçesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesini biliyor ama kendi partisini bilmiyor!

CHP'li Tezcan'a cevap veren Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığıı İletişim Başkanlığı bütçesinin yıllık 600 milyon lira olduğunu doğrularken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim için yıllık 840 milyon lira bütçe ayırdığını söyledi.

İletişim Başkanlığı'nı bütçesinden dolayı eleştiren CHP'li Bülent Tezcan, Tosun'un aktardığı rakamlara "Ben onu bilmiyorum." diyerek karşılık verdi.

Star yazarı Tosun, şunları söyledi:

Türkiye İletişim Başkanlığı, ülkemizin bütün vilayetlerinde örgütlü bir kurum. Yurt dışındaki yapılanma da dahil 600 milyon bütçesi var. Peki sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ieltişime ayırdığı para ne kadar? 840 milyon civarında. Koca Türkiye 600 milyon, sadece İstanbul 840 milyon.

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