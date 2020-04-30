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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:11:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi.

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