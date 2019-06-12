Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız.12 Haziran 2019 Çarşamba 21:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."
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