Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz ’Kandile mi, yoksa İmralı’ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz ’Kandile mi, yoksa İmralı’ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.21 Haziran 2019 Cuma 23:57
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz ’Kandile mi, yoksa İmralı’ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."
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