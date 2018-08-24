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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreci büyük ölçüde tamamlandı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından 2 ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 15 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 42 karar, 153 atama kararnamesi yayımlandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:32
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreci büyük ölçüde tamamlandı!

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Önce kabine açıklandı, ardından Kurul, Ofis ve Başkanlıklara atamalar yapıldı. Dönüşüm süreci büyük ölçüde tamamlandı.

15 Cumhurbaşkanlığı, 153 atama kararnamesi yayımlandı

2 aylık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 15 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 42 karar, 153 atama kararnamesi yayımlandı. 

Atama kararnameleriyle bazı bürokratlar görevlerinden alınırken çok sayıda atama yapıldı. 5 Cumhurbaşkanlığı genelgesi de yürürlüğe girdi.

Dönüşüm süreci büyük ölçüde tamamlandı

Devlet yapısını yeniden düzenleyen kararnameler yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklara bağlı teşkilatlar, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Savunma Sanayii Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, Resmi Gazete, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı yeniden yapılandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşüm süreciyle ilgili, "Bürokrasi değil, hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz demokrasi olacak milli iradenin üstünlüğü olacaktır." dedi. 

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Milletlerarası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması, genel kadro ve usulleri, üst kademe yöneticilerin atamalarına dair düzenlemeler gerçekleşti.

AFAD, TİKA, TRT, Anadolu Ajansı, Göç idaresi ve ÖSYM gibi kurumlarda düzenlemeye gidildi. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:32
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