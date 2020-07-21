Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı: (8)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019'da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Son iki yılda değer bazında toplam 346,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Ticarette, ihracatı destekleyecek, ithalatı azaltacak, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirecek bir stratejiyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Bu kapsamda, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019'da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Son iki yılda değer bazında toplam 346,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Önceki 24 ayla kıyaslandığında son iki yılda ihracatımız toplamda yüzde 6,5 oranında artış göstermiştir." diye konuştu.

Erdoğan, aynı dönemde dış ticaret açığının yüzde 53,7 azaldığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,1 seviyesine çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracata yönelik mevcut ve yeni destek paketleriyle ihracatçılarımıza son iki yılda toplam 6,1 milyar lira destek sağladık. Türk Eximbank bu dönemde 57,3 milyar doları kredi ve 32,9 milyar doları sigorta olmak üzere, ihracatçılarımıza toplam 90,2 milyar dolar tutarında destek verdi. İhracatımızın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlayabilmek amacıyla kadın ve genç girişimcileri harekete geçirmekten il bazlı potansiyel tespitine kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Potansiyel üretici-ihracatçı firmaların il bazında tespit etme projemizi 40 ilde tamamladık. Kalan 41 ilimizde de uyguluyoruz. Bu firmaları yeni ve sürekli ihracatçılar haline dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif ve görünür olmalarını sağlamak için son iki yılda 11 bin 655 iş insanımıza yeşil pasaport vererek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu da açtık. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu hizmete açarak, ülkemizin ilk elektronik ticaret verilerini açıkladık. 2019 yılı itibarıyla elektronik ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımız, hem toplum yapımızın hem de ekonomimizin bel kemiğidir. Son iki yılda toplam 1 milyon 187 bin esnaf ve sanatkara toplam 62,5 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırdık. Bu desteklerden yararlanan esnaf sayısında yüzde 197, kredi miktarında ise yüzde 113 artış olduğunu görüyoruz."

- "Salgın sürecinde AB üyesi ülkeler, Irak ve İran'la ticaretimizin kesintisiz sürmesini sağladık"

Yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretim ve ihracatı teşvik amacıyla İstanbul'da "Bilişim İhtisas Serbest Bölgesi"ni kurduklarını aktaran Erdoğan, yerli sanayiyi korumak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla toplam ithalat rakamı 34,2 milyar dolar olan 5 bin 105 ürüne ilave vergi getirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temassız ticaret yöntemini geliştirerek, salgın sürecinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Irak ve İran'la olan ticaretin kesintisiz sürmesini sağladıklarına dikkati çekerek, "Lisanslı depolardaki ürünlerin tek bir platform üzerinden alınıp satıldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı faaliyete geçirdik. Lisanslı depo sayımızı son iki yılda 57 adet artırarak 110'a ve lisanslı depo kapasitesini 3,2 milyon ton artışla 5,7 milyon tona ulaştırdık." ifadesini kullandı.

2019'da Sarp, Kapıköy ve Çobanbey gümrük kapılarını, 2020'de de Öncüpınar, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarını modernize ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Tasfiyelik eşyaların tüm vatandaşlarımızın katılabildiği elektronik ihale yöntemiyle ve online olarak satışına başladık. Bu yöntemle son iki yılda 596 milyon lira tutarında gelir elde ettik. Son iki yılda, önceki döneme göre yüzde 21'lik artış 6,2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı. Rekabet Kanunu, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çıkardık, Elektronik Çek ve Bono Kanunu Teklifini son aşamasına getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve teknolojide, özel sektör, kamu kurumları ve akademiyle istişare içinde hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni kamuoyuna açıkladıklarına değindi.

Salgın döneminde, sanayinin kabiliyeti ve kapasitesi sayesinde ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca üretebildiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun da ötesinde, sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik, küresel rekabet iddiamızı ortaya koyduk. Rekor sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, hem ülkemize hem de dünyaya nefes olduk. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz, yurt dışında yapılan çalışmaların ötesinde bir vizyona sahiptir. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize daha hızlı varmak için üst düzey kararları alacak Sanayileşme İcra Komitesi'ni kuruyoruz. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin takdirine sunduğumuz Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temelini attık. İnşallah 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Bu projeyle elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız. Ülke genelindeki şarj altyapısını 2023'e kadar yeterli seviyeye ulaştırarak, otomobilimizin her yerde kullanılabilmesini temin edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, raylı sistemlerde de küresel bir oyuncu olma hedeflerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bu sene başında milli elektrikli trenimizi raylara indirdik. 2022'de de milli anahat lokomotifimiz raylarla buluşacak, milli yüksek hızlı trenimizi de en kısa sürede raylarla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Planlı sanayileşme politikaları kapsamında geçen yıl 7 ayrı organize sanayi bölgesi projesini tamamladıklarını, bu yılın ilk yarısındaysa 6 organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırdıklarının bilgisini veren Erdoğan, şöyle dedi:

"Böylece ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı. Geçen yıl İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Mardin, Çanakkale, Trabzon, Adana ve Ankara'da ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Bu yılın ilk yarısındaysa Konya Teknoloji ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri'ni ilan ettik. Ülkemizin uzun dönemli petrokimya ihtiyaçları için stratejik öneme sahip Ceyhan, Filyos ve Karapınar endüstri bölgelerinde, inşallah yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz.

Tüm sanayi bölgeleri demir yolu ve liman bağlantısına kavuşacak. Sanayide verimlilik ve dijital dönüşümü sağlamak için Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri kurduk. Son iki senede, özel sektörün 337 milyar liralık sabit yatırımını desteklemek üzere yaklaşık 440 bin vatandaşımıza ilave istihdam oluşturacak, 12 bin 247 yatırım teşvik belgesi düzenledik. KOSGEB aracılığıyla 137 bin işletmeye toplam 3,3 milyar lira destek ödemesi yaptık. Girişimcilik desteklerimiz sayesinde 62 bin yeni işletme kuruldu."

- "Kocaeli'nden İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri vasıtasıyla 5 bin 870 projeye 3 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarına dikkati çekerek, şu paylaştı:

"İnovasyon öncülüğünde bir büyüme için son iki yılda Araştırma Geliştirme Merkezleri sayısını 913'ten 1236'ya, tasarım merkezleri sayısını 230'dan 372'ye, teknopark sayısını da 81'den 85'e çıkardık. İzmir Teknoloji Üssü Projesi'ni, Bilişim Vadisi'nin kurumsal gücüyle birleştirdik. Kocaeli'nden İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ekosisteminin meyvelerini toplamaya başladık. Hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden en az 10 tane, milyar dolarlık yeni şirket çıkarmaktır. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi alanında kritik adımlar attık.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinden, araştırma merkezlerinden ve alanında öncü küresel firmalarından 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize getirdik. TÜBİTAK'ın çeşitli programları kanalıyla ülke genelinde son iki senede 7 milyonun üzerinde gencimize ulaştık. Son iki yılda 79 gencimiz Uluslararası Bilim Olimpiyatları'ndan 105 madalyayla döndü. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere başlattığımız Deneyap Türkiye Projesi kapsamında, 30 şehrimizde teknoloji atölyelerinin kurulumunu tamamladık. 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 50 bin özel yetenekli öğrenci yetiştireceğiz. Toplumda teknoloji ve yenilikçiliğe yönelik ilgiyi artırmak amacıyla iki yıldır düzenlediğimiz TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Türkiye Uzay Ajansıyla ülkemizin kritik bir ihtiyacını ve beklentisini karşılamış olduk."

(Sürecek)