Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı: (10)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan, önümüze çıkan hiçbir engel karşısında yeise düşmeden, hizmet çıtasını hep yükselterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Kültür ve turizmde Türkiye'nin değerlerini ortaya çıkarma ve koruma amaçlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, bu çerçevede, dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesini sağladıklarını hatırlattı.

Bu tarihi değerin dünyada tanınması için 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine Kayıtlı Unsurlarda 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını aktardı.

Erdoğan, tarihi mirası ortaya çıkarmak için son iki yılda 363 kazı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yurt dışından toplam 13 bin 91 eseri ülkemize getirdik. Turizmde, 2018 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 46 milyonu aşarken, 2019 yılında bu sayı 52 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle bu yıl tüm dünya gibi biz de hedeflerimizi tutturamasak da inşallah en kısa sürede kayıplarımızı telafi edeceğiz. Mavi bayraklı plaj sayımız bu dönemde 459'dan 486'ya yükseldi. Son 18 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullanarak 5 bin 400 tarihi eserimizi restore etmiştik, son iki yılda buna 234 eser daha ekledik. Bu yıl içerisinde Sivas Gök Medrese ve Erzurum Çifteminareli Medrese Vakıf Müzelerinin açılışlarını yapmayı planlıyoruz."

Erdoğan, 2002'de 85 milyon dolar olan Resmi Kalkınma Yardımlarının, OECD verilerine göre, geçen yıl 8,6 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkati çekerek, "Bu rakamla tutar bakımından Türkiye dünyada en fazla resmi kalkınma yardımı yapan 6'ncı ülke olurken, milli gelire göre ise ilk sırada yer almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından konulan milli gelirin yüzde 0,7'sini yardımlara ayırma oranını, Türkiye bu yıl da yüzde 1,15 oranıyla aşmıştır." diye konuştu.

- "16 bin öğrenciye burslu eğitim imkanı"

Acil ve insani yardımlarda da Türkiye'nin son yıllarda büyük başarı gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ülkemiz TİKA ve diğer kurumlarımız eliyle Suriye savaşı mağdurları başta olmak üzere, Irak'ta, Yemen'de, Arakan'da, Afganistan'da, Somali'de ve pek çok coğrafyada mazlum ve muhtaçların elinden tutuyor. Dünyanın göz ardı ettiği Arakanlı Müslümanlara yardım yapan en aktif ülke olarak, Bangladeş sınırındaki kamplarda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Son iki yılda dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar ve kardeşlerimiz için 300'ün üzerinde okul, 75 hastane ve klinik inşa ettik veya yeniledik. Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi farklı coğrafyalarda 25'in üzerinde yeni restorasyon çalışması başlattık. Sadece son iki yılda Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde tamamlanan veya devam eden 24 restorasyon projemiz bulunuyor."

Erdoğan, Türkiye bursları kapsamında 2018'de 135 bin, 2019'da 146 bin 700 başvuru alırken, 2020 yılında bu rakamın 172 ülkeden 155 bin 700'e ulaştığını belirterek, halihazırda dünyanın dört bir yanından 16 bin öğrenciye bursla Türkiye'de eğitim imkanı sağladıklarını dile getirdi.

- "Milletimiz yapılan her işi görüyor"

Kuruluşunun 10'ncu yılında 48 ülkede 58 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi vasıtasıyla uluslararası kültürel ilişkiler yürüttüklerine değinen Erdoğan, "Son iki yılda yine Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla 'Türkiye Bilimsel ve Akademik İşbirliği Projesi'ni başlattık." dedi.

"Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı olarak, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın icraatlarını sizlerle paylaşmak, sadece ana başlıklarıyla ve özetin özeti mahiyetinde bir anlatımla dahi bir hayli uzun sürdü." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir, icraat siyasetidir. Biz sözümüzü eserlerimizle söylüyoruz. Her platformu, milletimize hesap verme yeri olarak görüyoruz. İster açılış, ister temel atma, ister tanıtım, ister başka bir program olsun, hepsinde yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, gündemimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bugün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizin ve kabinemizin göreve başlayışının ikinci yılı vesilesiyle böyle kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Esasen, tüm icraatların tam bir icmalini ortaya koymaya kalksak, günlerce bu kürsüde kalmamız gerekir. Milletimiz, yapılan her işi, getirilen her hizmeti, izlenen her siyaseti, günlük hayata yansımaları itibariyle zaten bizzat yaşayarak görüyor. Dünyadaki en büyük saadet, Hakk'a ram olarak onun rızasını, halka hizmet ederek de onun takdirini kazanmaktır. Hamdolsun, ömrümüzün 40 yılı aşkın siyaset döneminin her gününü bu anlayışla değerlendirmeye çalıştık."

- "26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir ayrım gözetmeksizin bu aziz şehrin halkının gönlünde taht kurmanın gayreti içinde olduğunu belirterek, başbakanlığı döneminde de 81 vilayetteki her bir vatandaşın gönlünde taht kurmanın peşine düştüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığında da aynı anlayışla gece gündüz çalıştığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şayet ortada bir başarı varsa bunun sahibi önce Hak, sonra milletimizin bizatihi kendisidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı, hiçbir eser ortaya koyamayacağımızı, hiçbir başarı kazanamayacağımızı bilecek idrake sahibiz. İşte şimdi 26 Ağustos, Malazgirt geliyor. Sultan Alparslan 25'inde Ahlat'tan Malazgirt'e hareket etmişti. Şimdi biz de Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığının şöyle bir merkezini kurduk. İnşallah 25'inde gece orada olacağız ve geceyi orada geçirerek oradan da ertesi sabah Malazgirt'e hareket edeceğiz. Tabii bu koronavirüs çok rahat hareket etmemizi sağlamayacak, buna engel olacak ama öyle de olsa böyle de olsa biz geceyi orada geçirip Sultan Alparslan'ın izinden Malazgirt'e inşallah yürüyecek ve 26'sında Malazgirt'te olacak, ondan sonra da programımızı tamamlayıp tekrar işlerimize döneceğiz."

- "Eserlerle anılacağız"

"Kerameti kendinde görüp nefsine yenik düşerek halka tepeden bakanların, istikameti kaybetmesi mukadderdir." diyen Erdoğan, Ahlat'ta Van Gölü'nün kenarında Sultan Alparslan'a yakışan, çok güzel bir eserin meydana geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu eserlerle anılacağız. Onun için çok önemli. Hamdolsun biz bu yanlışa düşmeden çalıştığımız, mücadele verdiğimiz, gereken gayreti gösterip tevekkül ettiğimiz için bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla aynı teslimiyetle aynı kalp ve zihin huzuruyla yönümüz hep geleceğe dönük olarak mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye, gerçekten çok zor ve bir o kadar da tarihi süreçlerden geçiyor. Bilhassa son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıların, günlük siyasi sonuçlar elde etme değil, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, kardeşliğimize, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçları olduğunun gayet iyi farkındayız. Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, terör örgütlerinin kışkırtılmasından ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor."

Erdoğan, milletin, vatan topraklarındaki bin yıllık tecrübesinin verdiği irfanla, bu gerçeği görüp, safını istiklali ve istikbalinden yana belirlediğini vurgulayan Erdoğan, "Bize düşen, milletimizin bu fedakarlığına karşı borcumuzu, içeride ve dışarıda oynanan tüm oyunları bozacak feraset, gayret ve azimle çalışarak ödemektir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan, önümüze çıkan hiçbir engel karşısında yeise düşmeden, hizmet çıtasını hep yükselterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak, dördüncü ve beşinci yılda da bu muhasebeyi yaparak, 2023'e kadar çalışacaklarını dile getiren Erdoğan "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

- İcraatlar sinevizyonla yansıtıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 saat 15 dakika süren konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabine üyeleri de sahnede yerlerini aldı.

Erdoğan konuşurken Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi icraatları da sinevizyonla ekrana yansıtıldı.

(Bitti)