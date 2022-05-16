Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bomba iddia! Vay babam vay

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile ilgili "Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor." diyerek "büyük oyun"a dikkat çekti. Selvi, Kılıçdaroğlu’nun bu seçimlerde kendisinin aday olmasını planladığını, bu sebeple seçim takvimi açıklandıktan bir hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği iddiasını dile getirdi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere 50 gün kala açıklanmasına tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı adayının en az 6 ay önceden çalışmalara başlaması gerektiğini savunmuştu. Muharrem İnce haklı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için uğraşmış, o nedenle zaman kaybetmişti.

Bu seçimde kendisi cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığı için seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı söyleniyor.

(...)

Tabii tek aday mı olacak, çoklu adayla mı girilecek orası belli değil. Çünkü çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Karadeniz turundaki fotoğraf olayından önce en güçlü aday Ekrem İmamoğlu’ydu. Canan Kaftancıoğlu tweeti’ni atana kadar tartışmasız isim Mansur Yavaş’tı. Yavaş’ı destekleyen milliyetçi, ulusalcı kitle Canan Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini tasvip etmiyor. Yavaş’ın, Kaftancıoğlu’na desteği olumlu karşılanmadı. Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor.

(...)

HDP’li Ahmet Türk’ün Ekrem İmamoğlu’nu, Diyarbakır’da farklı, Rize’de farklı konuştuğunu belirterek “çift dilli” olarak ilan etmesi manidar. Oysa Selahattin Demirtaş, kendisine Mansur Yavaş’la ilgili soru yöneltildiğinde bile, Ekrem İmamoğlu yanıtını vermişti.

(...)

Ahmet Türk, Mansur Yavaş hakkında ise “Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” diyerek, o defteri kapattı."