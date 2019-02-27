Cumhurbaşkanının istifasını ordu engelledi

Hükümet karşıtı protestoların başlamasıyla zor günler geçiren Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in, istifa girişiminin ordu tarafından engellendiği öne sürüldü.

Dünya; Beşir'in cuma günün yapacağı konuşmayı beklerken, başkent Hortum'da gerçekleştirilen müzakereler yön değişikliği ile sonuçlandı.

Hareketli saatler

Dünya basınına konuşan İstihbarat Şefi Salah Abdullah Gosh, Ömer el Beşir'in Ulusal Kongre Partisi'nin (NCP) lideri olarak istifa etmeyi kabul ettiğini ve 2020'de yeniden seçilmeyeceğini açıkladığı söyledi.

Ancak, on bir saat içinde planlanan ve ilan edilen liderlik toplantısında Al-Beşir'in kararlaştırdığı konumu hakkında hararetli saatler yaşandığı öne sürüldü.

El Beşir'in görevinden istifa ederken ve kendisinin partizan olmayan bir ulusal Cumhurbaşkanı olarak kalacağı iddia edilirken, iktidardaki NCP'den uzaklaştıdığı ve başarısız bir hükümete karşı muhalefet ettiği düşünülüyordu.



Ayrıca; partiyi büyük ölçüde kontrol eden İslami hareketten ayırdığı anlaşılıyor.

Bağımsız seçimle iş başına geldi

Ülke genelinde protestocuların taleplerinin kısmen yerine getirilmesine rağmen istifa kararı alan Beşir'in; ordu tarafından İslami hareketin engellendiği konusunda endişelendiğini belirttiği ileri sürüldü.



El Beşir'in iktidar partisinin başı olarak, İslami hareket ve ordunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı görevinde eşsiz bir rol oynadığına; Sudan'ın 63 yıllık bağımsızlığında seçimle işbaşına gelen ilk sivil başkan olduğuna dikkat çekildi.

Yolsuzluk suçları, zimmet ve suç faaliyeti hakkındaki geçmiş kovuşturmalar, Sudan Meslek Birliği'nin geçen aralık ayında El Beşir hükümetine karşı son iki aydır yaptığı gösterileri başlatan temel talepleri arasında yer alıyor.

Hayal kırıklığına uğrattı

Son dakikadaki anlaşmazlık, El Beşir'in toplantısının iki saat gecikmesine neden oldu. Sonunda; Cumhurbaşkanı, başkanlık sarayının bahçesinde 300 kişilik davetlinin önünde yaptığı konuşma en başta davetlilerin hoşuna giderken ilerleyen dakikalarda hayal kırıklığı oluşturdu. Beklenti, iktidar partisinin lideri olarak istifa edeceği ve yeniden seçilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapmasıydı. Böyle bir açıklama yapılmadı; anayasayı değiştirme girişimlerini tamamen iptal etmek yerine, Meclisin bu konudaki çalışmalarının gecikeceğini söyledi.

Böylece, El Beşir, kendi partisi içindeki muhalefet ve ülke genelindeki muhalefete rağmen, NCP'nin ve Sudan'ın lideri olmaya devam ediyor.

Rakipleri hazır bekliyor

Pazartesi günü çıkan haberlerde, eski cumhurbaşkanlığı danışmanı ve El Beşir'in rakibi olan Amin Hassan Omer, partinin yeni bir lider seçmeye hazır olduğunu belirtti ve “Partinin kendisini değiştirmek için güçlü adaylar ortaya koyacağını kanıtlamak için Ömer el Beşir'in yerine geçmeye hazırız” dedi.

Amin Hassan Omer, şu anda lider pozisyonunun donduğunu ve bir sonraki toplantının da Ramazan ayına kadar erteleneceğini söyledi.

Ancak toplantı konusunda resmi bir tarih verilmediği; yeni bir lider atanma hamlesinin zor olabilceği öne sürülüyor.

Ömer Beşir'in Savunma Bakanı Awad Mohamed Ahmed İbn Auf'un, Başkan Yardımcısının ve diğer bakanların atamalarında partisiyle istişarede bulunmadığı açıklandı.

El Beşir baskı altında

El Beşir, dizginleri orduya teslim etme ya da askeri bir adamın NCP'in başına atanmasını denetleme konusunda baskı altında. Yeni atanan Başkan Yardımcısının El Beşir'in yerine favori olabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Bununla birlikte, NCP üyeleri arasında yeni bir liderin seçilmesine ilişkin huzursuzluk sürerken, yeni bir isim konusunda acele edilmedi. Güney Kordofan Eski Valisi Ahmed Haroun isimler arasında yer alıyor. İstihbarat Şefi Gosh ve eski parti Genel Sekreteri Nafie Ali Nafie de konuşulan isimler arasında.



Açıkça konuşulursa, liderlik yarışmasının galibi bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için de aday olarak öne sürülecekti.Ancak, anayasanın askıya alınması ve Olağanüstü Hal Devletinin dayatılmasıyla birlikte, çok az kişi, zamanlanmış seçimlerin 2020'de gerçekleşeceğine inanıyor.

Başkan El Beşir, partiden ayrılmak ve yeniden seçilmek istemediğini ilan etmek için orijinal planına sadık kalsa, konuşmasında daha olumlu bir karşılama olabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Olağanüstü Hal'e rağmen, Sudan belirsiz bir geleceğe yol alırken, özel üniversite öğrencilerinin gösterileri ve sokak gösterileri daha az yoğun olmasına rağmen devam etti.