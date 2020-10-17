Cumhurbaşkanına hakaretten ceza talebi

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Kocaeli’de tutuklu olan Yüksekdağ, SEGBİS üzerinden katıldı. Yüksekdağ, “Hakaret yoktu, siyasi eleştiri olarak düşünülmelidir. Ayrıca mahkemelerin böyle davalarla uğraştırılmaması gerektiğine inanıyorum” dedi. Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Yüksekdağ’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kısım terör örgütlerine yardım yaptığı iddiasında bulunarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediğini ifade etti. Savcı, bu kapsamda sanık Yüksekdağ’ın bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.