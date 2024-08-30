  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!

PKK’lının taziyesine gitmek umurlarında bile değil! CHP’den Suavi konserine tam kadro katılım

Başkan Erdoğan'dan son dakika mesajı! Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz

Cin şişeden çıktı artık! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş'a "Daha neler" dedirten operasyon

Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan anı defterine bakın ne yazdı

Komisyon kurulsun sesimiz duyulsun

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar bugün belli olacak! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Cevap ver CHP’li başkan! Küfürcüleri mi yoksa zinacıyı mı yollayalım?

DEM de ortağı CHP’ye benzedi: Kandil kadrolarına yer açmak için işçi çıkaran DEM’den, terörle iltisaklı yandaş doktora ballı kıyak
Medya Cumhurbaşkanına hakaret, topluma saygısızlık demektir! Siyaset hiç bu kadar kirlenmemişti
Medya

Cumhurbaşkanına hakaret, topluma saygısızlık demektir! Siyaset hiç bu kadar kirlenmemişti

Yeniakit Publisher
2024-08-30 13:45:00 - 2024-08-30 11:31:01
Cumhurbaşkanına hakaret, topluma saygısızlık demektir! Siyaset hiç bu kadar kirlenmemişti

Rahim Er, seçilmiş devlet başkanına yönelik hakaretlerin, toplumun tamamına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Er, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'na yönelik dengesiz üslup ve saldırılarının, toplumsal değerlere hakaret anlamı taşıdığını belirtti. Devlet başkanına yapılan hakaretin sadece kişiye değil, milletin onuruna zarar verdiğini ifade eden Türkiye gazetesi yazarı Er, şunları kaydetti:

Rahim Er, seçilmiş devlet başkanına yönelik hakaretlerin, toplumun tamamına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Er, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'na yönelik dengesiz üslup ve saldırılarının, toplumsal değerlere hakaret anlamı taşıdığını belirtti. Devlet başkanına yapılan hakaretin sadece kişiye değil, milletin onuruna zarar verdiğini ifade eden Türkiye gazetesi yazarı Er, şunları kaydetti:

"Dünyanın hangi kıt’asında ve neresinde olursa olsun bir ülkede bir isim, seçmenin serbest iradesiyle ve hele yüzde 52 gibi yüksek bir teveccühle Cumhurbaşkanı seçilmişse o insan, hatta isterse azınlıklardan olsa bile bütün vatandaşların Cumhurbaşkanıdır.

Seçim hukukî sürecini tamamlayarak mazbatasını alıp makamına oturan bu seçilmiş devlet reisi, o ândan itibaren o devletin her vatandaşına eşit muamelede bulunmakla mükellef olduğu gibi siyâsî bir kimliği olsun veya olmasın o memlekette yaşayan her insan da ülkenin Cumhurbaşkanına saygılı davranmak zorundadır. Çünkü temsil keyfiyeti mevzu bahistir. Bu dikkatli ve sorumlu davranış beşer ve devlet terbiyesi gereğidir. Yabancı devlet adamlarından bile söz edilirken, hatta tenkîd edilirken dengeli bir üslûb ve ölçülü bir ifâde kullanılır.

Politikacı kürsüde ve kürsü dışında, kezâ kanaat önderi sütununda, konferans ve ekran istişaresinde aynı mes’uliyyet ve hassasiyetle davranmak zorundadır. Dengesiz konuşma hiç kimsenin hakkı olmadığı gibi toplumun gözü önündeki kimselerin hakkı hiç değildir.

Bu görüşlerimiz, Devlet Başkanı Başbakan ve Bakanlar hakkında asla konuşulmaz, onlar zinhâr eleştirilmez gibi yorumlanmamalı. Hele bizde olduğu gibi Başbakanlık yok ve Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya Hükûmetin başı ise elbette icraatlardan birinci derecede mes’uldür. Hesabını millete ve tarihe verme durumundadır. Her hafta “Millete Sesleniş” konuşmaları da bundan dolayı yapılmaktadır. Bir günde, bir ayda… çok sayıda icraat olup da hata edilmemesi, eksik ve yanlış olmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu gibi hallerde tamamlayıcı görüşler, seviyeli tenkîdler eksiklerin telâfisine yanlışların düzeltilmesine vesile olur.

Edeb, usul, erkân ve medenilik böyle hareket etmeyi mecbur kılarken üstelik de ana muhalefet partisinden yani iktidara en yakın mesafedeki partiden bir milletvekili; memleketin yüzde 52 oyla işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanına berbat bir batakhane ağzıyla saldırırsa bu hakaret, yalnızca o makam sahibiyle o makama değil aynı zamanda 85 milyonadır, vatandaşların cümlesinedir.

Kimliği belli bu politikacının ettiği batakhane bıçkınlarına mahsus haddini bilmezliğin, Gazze’de soykırım yapan İsrail’in dışişleri bakanının ikide bir sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete tevessül ettiği müptezel lakırdılardan farkı yoktur. Hâl bu olunca o siyonist sözde bakanla bu güya vekilin nasıl bir alışveriş içinde olduklarını düşünmemek mümkün olmuyor.

Ana muhalefet partisi, büyük hukuk âbidesi Mecelle-i Ahkâm- ı Adliye’nin vaz ettiği; koyduğu düstur gereği “sû-i misâl, emsâl olamaz!” mutlak gerçeği gereği yanlış örneğin mazeret sayılamayacağını hatırlamadan iktidardan bâzı siyâsetçilerin yaptıkları taşkınlıkları kendine savunma sebebi sayarak yüz karası bir mensubunu korumamalıdır. Aksine her nasılsa Meclis’e seçilmiş bu arkadaşlarının vekilliğinin düşmesi konusunda öncülüğü kendileri yapmalıdır. Bunun yerine küçük hesaplar peşinde koşularda çok büyük yanlışlık olur. Ülkenin Cumhurbaşkanına, edebi ayaklar altına alan sözlerle hakarete yeltenen bir kişinin oradaki varlığı, şüphe yo ki TBMM’ye hürmetsizliktir. Meclis’imize yakışmayan böyle birinin vekilliği tez elden düşürülmeli, savcı, iddianameyi hazırlamalıdır. Meclis’imiz, zıvanadan çıkmışların mekânı olmadığı gibi kimse de vazgeçilmez değildir. “Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sananlarla dolu!” sözü meşhurdur.

Böyle bir ağzı bozukluğun, üslupsuzluğun hesabının sorulmasında ana muhalefet başı çekerse bundan pişman olmaz. Unutmamalı ki biz, milletçe ömrü 650 sene süren bir Cihan Devletini idâme ettirme şerefine kavuştuysak bunda gerektiğinde en yakınları bile harcamaktan çekinmemenin çok büyük payı vardır.

Sövme, hakaret, iftira, seviyesizlik… kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın çirkindir. Devlet Başkanına karşı yapılması ise çirkinlikten ötedir, ar damarını zorlamadır. Kem söz, sahibine aittir!” sözü, doğrudur. Lâkin kötülük de yapanın yanına kâr kalmamalı. O zaman hukuk ne işe yarar, adalet nerede kalır?

Son cümle:

Sn. Cumhurbaşkanına adı belli vekil tarafından buraya yazılması ve telaffuz edilmesi mümkün olmayan galiz bir kelimeyle hakaret edildi.

Bunun üzerine CB avukatları, hem savcılığa ceza dâvâsı için suç ihbarında bulundular ve hem de hukuk mahkemesinde mânevî tazminat dâvâsı açtılar. Açılan mânevî tazminât dâvâsıyla 250 bin TL talep edilmektedir. Tahmin ederiz ki “fazlaya aid hakkın mahfuz tutulması” dâvâ sonuna bırakılmıştır. Buna rağmen o makam, bu suç ve şu rakam, tezat teşkil etmektedir. Mikdarı önce 250 milyar sandıysak da inceleyince 250 bin TL gibi suça nazaran sembolik bir rakam olduğunu gördük.

Savcılık, ihbar olmasa da re’sen; kendiliğinden cezâ dâvâsını açar. Vazifeli Avukatlar da herhâlde ileride ek dilekçe ve taleplerle bu rakamın olması gereken meblağa çıkarılması isteğinde bulunacaklardır."

Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak
Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak

Medya

Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak


Mansur'a dokundu, işinden oldu! Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin haline bakar mısınız?
Mansur'a dokundu, işinden oldu! Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin haline bakar mısınız?

Medya

Mansur'a dokundu, işinden oldu! Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin haline bakar mısınız?


Eko’nun orkinosları nerede? İBB vaatleri skandala dönüştü
Eko’nun orkinosları nerede? İBB vaatleri skandala dönüştü

Medya

Eko’nun orkinosları nerede? İBB vaatleri skandala dönüştü


OVP’nin perde arkası! Tam bir güven ve istikrar sınavı
OVP’nin perde arkası! Tam bir güven ve istikrar sınavı

Medya

OVP’nin perde arkası! Tam bir güven ve istikrar sınavı


Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor
Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor

Medya

Hakan Fidan’dan flaş adım! Türkiye, oyun kurucu hamleleri ardı ardına yapıyor


Denizlerdeki büyük hamle! İşte Türkiye’nin enerji zaferinin perde arkası
Denizlerdeki büyük hamle! İşte Türkiye’nin enerji zaferinin perde arkası

Medya

Denizlerdeki büyük hamle! İşte Türkiye’nin enerji zaferinin perde arkası


İstanbul’u sel aldı, Eko yine dut yemiş bülbüle döndü
İstanbul’u sel aldı, Eko yine dut yemiş bülbüle döndü

Medya

İstanbul’u sel aldı, Eko yine dut yemiş bülbüle döndü


{relation id:1881273 slug:'orta-doguda-tum-dengeleri-degistirecek-proje-suudi-arabistan-ve-iran-da-dahil-mi-olacak'}
{relation id:1881284 slug:'ovpnin-perde-arkasi-tam-bir-guven-ve-istikrar-sinavi'}
 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23