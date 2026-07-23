Cumhurbaşkanımızın dikkatine

70 YAŞINDA, ŞOFÖRLÜK

YAPTIRILMAYAN VATANDAŞ

Ürün fiyatları maliyet artı kâr olarak belirlenmeli. Okul kapandı ve yumurta fiyatları 250 liradan 80 liraya düştü ise, yuh olsun.

Bayramda otoyolu 15 milyon araç kullandı. 15.000.000 x 100 = 1.500.000.000. 1.5 milyar x 2 bayram = 3 milyar.

Al sana 1000 tane ev 20 seneden beri iktidar 1000 x 20= Al sana 20.000 ev. Depremden sonra çadır ver, konteyner ver, yardım derken; bir milyon lira masraf edeceğine, değeri para ile ölçülmeyecek binlerce can kaybedeceğine, böyle bir şey yap.

5.000 lira bez parası veriliyor diye, kimse 3 çocuk yapmaz. Bu evleri de asgari ücretle çalışan 2 veya 3 çocuklu ailelere ver. Hatta biraz itibardan tasarruf yap, bu tasarruf paralarıyla birer tane de TOGG ver. Bu millet maaşım az diye sana oy vermemezlik yapmaz, yeter ki senin de itibarından tasarruf yaptığını görsün.

Parti teşkilatlarını değiştirmekle seçim kazanılmaz.. Yol yap, köprü yap, ama halkın sana bağlandığı gönül köprüsünü böyle iyi düşünülmemiş kanunlarla yıkma.

En zor kurulan, en kolay yıkılan gönül köprüsüdür.

Yaptıkların anlatmakla bitmez. Ama kendi hatanızla ülkeyi okyanustaki dev dalgalardan kurtarıp derede boğmayın. Cam balkon işinle uğraşma, her binaya yönetici fuzuli işler…

Bürokrasiyi azaltacağım dedin bürokrasiye boğdun. Bir bakkalda, ufak bir işletmede, bir tırda 10 çeşit belge var.

Muhtarlarla konuşmaktan vazgeç. Şimdiye kadar onları toplayıp konuştuğun masrafla bin ev daha yapardın.

Tekzip kanununu değişmeli.

Emekliye yüzdelikle zam olmaz. Adam 20.000 lira alıyor, yüzde 10 zam yapsan ne olur? Tek çeşit emekli olmalı. Yok memur emeklisi, yok işçi emeklisi, yok emekli sandığı emeklisi, yok milletvekili emeklisi..

FETÖ 20 Ekim 2024’te geberdi. Erdoğan’a hoplayıp beddua eden bu ABD Pitbull’unun; Amerika’ya, İsrail’e beddua ederken göreni oldu mu? Bir sorun; bu münafığı hâlâ dindar biri olarak gören sıfır akıllılara sorarım.

Bu millet iki buçuk milyarlık villaları 15 milyona taksitle alan adamı savunuyorsa.. Veya “füze atma, gürültüden balıklar Gürcistan’a kaçıyor” diyen adamın peşinden koşuyorsa, ya Aziz Nesin’in dediği gibi halkın yarısı aptal veya sen bu milletten çok koptun.

ABD’de adam merdivenden düşmüş. Ambulans çok para isteyecek diye, korkudan ambulans çağırmıyor. Bizim ülkemizde ambulans kara saplandı diye paletli ambulans gidiyor. O da gidemezse ambulans helikopter gidiyor. O da o an yoksa Mehmetçik askeri helikopterle gidip hastayı alıyor.. Bunları sık sık bu körlerin gözüne sokacaksın.

Nüfus artışının durmasının en büyük nedeni parasızlıktır. Hayat pahalılığıdır. 30-40 bin TL ile 3 çocuk yaparsan televizyonun hep açık olmalı. Eğer doyarsa yemek programlarına bakıp karnını doyursun. Dünyayı gezelim programlarına bakıp ülkeni gezersin, yaşlanınca da dini programlara bakıp Beytullah’ı görüp hacı olursun. 20 ay askerlik yapan ben, 9.000 günde zar zor Bağkur’dan emekli olan ben, 15 Temmuz’da birileri kahve içerken, senin çağrınla sokağa koşan ben, en az maaş alan ben, yaşlandım ama devletime yük olmayayım genelde çalışayım dediği halde devlet tarafından engellenen gene ben. Seçim zamanı sana oy veren gene ben ve benim durumumda olan çoğunluk bir kesim herhalde Aziz Nesin’in aptal dediği kesimin içinde, ben de kesinlikle var mıyım?.

Bir müslüman; yani ben, temsil bu ya, bir yılan tarafından aynı delikten 3 sefer ısırılmaması gerekiyorsa.. En çok da bu hayatta ben ezilip, ben ısırılıyorsam, kendi kendime ya müslümanlığımı ya da aklımı sorgulamam lazım.

Geçenlerde bir akşam canlı yayında yetimlerden bahsedip ayet okudunuz. Peygamber Efendimiz sav. bir hadisi şeriflerinde, şehadet parmağınla orta parmağını göstererek bir yetime bakıp büyüten kimseyle ben, cennette bu kadar yakın olacağım buyurmuş.

Ben bu yaşta bir yetim büyütecek gücüm yok. Şimdi okullar tatil oldu, camilerde yaz Kur’an kursları başlıyor. Çalışırken bu kurslara para veriyordum, çocukları dondurma alın gazoz alın diye. Belki bu çocukların içinde bir yetim vardı onları sevindirebiliyordum. Şimdi bırakın onları sevindirmeyi, torunlar yakında gelirler onlara dondurma alırken bile zorlanacağım. Bana, “sen yaşlandın artık çalışma” deniliyor. Ama bunu diyen makamdakiler benim yaşımda..

Murat Ongun belediyeden Huzur hakkı adı altında 110.000, Ebru Gündeş şarkı söyleyip 60 milyon, Tarkan bir taraflarını sallayıp birkaç milyon dolar alıyormuş.

Bunların önlenmesi gerekmiyor mu?

Milletvekili adayı olma kriterleri değişmeli bir adam mahkemelik ise mahkeme sonucu beklemeksizin aday olamamalı. Polis alkolmetreye üfleyemeyen sürücüyü nasıl alkollü sayarak ceza yazıyorsa hakim soru soruyor İmamoğlu şiir okuyor. Hakim ona diyecek ki, “adam gibi savunma yapmazsan, bu suçlamayı kabul etmiş sayarım, bunun cezası da bu kadar yıl hapis” diyecek. Bu hükmü de kesin sayıp hükmü açıklayacak, bu kadar basit.

Bu milletvekiline kimse dokunamaz ama o polise tokat atar, komutana kabadayılık yapar, bunların değişmesi lazım, değişir mi zannetmem.

550 milletvekili vardı, 600’e çıkarıldı. 50 x 500.000= 25.000.000 x 10 sene 250.000.000. Benim bildiğim iyilerin, işe yarayan insanların sayısı attırılır.

Devlet Bahçeli sana helal olsun, Ferdi’yi dinleyerek araba sürüyorsun. Ben yaşım sınırı aştı diye, çalışıp ekmek parası kazanamıyorum.

Askeri hastaneler tekrar açılsın, yetmez yeme içmenin beleşe yakın olduğu orduevlerinin kapısını genişletirsin. Ordu plajları olsun, sadece askerlerin çocuklarının okuduğu ilk - orta - lise - üniversiteler kurulsun. Şehir içlerine en güzel yerlere onların oturabileceği gezebileceği lüks yaşam yerleri yapılsın. Onlara bu yapılmışken milletvekillerine de yapılsın. O da yetmez emekli valiler merkez valilere, belediye başkanlarına da yapılsın.

Bu sistem toptan değişmeli, tek SSK primi olmalı. Adam gibi sağlık sorunu olmadıktan sonra herkes aynı yıl süresi çalışıp emekli olmalı. Ama 25 sene, ama 35 sene çalışma süresi sonunda emekli olmalı.

Çalışan genç adama 28.000 TL veriliyor, en düşük memur emeklisine 31.000 TL veriliyor, emekli müdüre 100.000 TL veriliyor, milletvekili emekli olunca 201.000 TL veriliyor, ondan sonra 28.000 TL verilen adama 3 çocuk yap deniliyor.

Bu nasıl olacak?

Yüzde ile zam yapıp vekillerine 40.000 lira zam yaparken, 15 Temmuz’da havuzda abdest alıp ölüme gidenler zaten 20 bin - 22 bin lira alırken toplam maaş 23 bin - 25 bin, hele ki çalışanlara 28 bin lira verirken bu hesap nasıl yapılıyor?