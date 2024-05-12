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Gündem Cumhurbaşkanımıza o sözü söylemeyecektim hayatımın en büyük hatası oldu
Gündem

Cumhurbaşkanımıza o sözü söylemeyecektim hayatımın en büyük hatası oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-12 13:21:00 -
Cumhurbaşkanımıza o sözü söylemeyecektim hayatımın en büyük hatası oldu

2018'den AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilerek siyasete de atılan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, vekillik dönemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vekillik yaparım" demesini hayatının en büyük hatası olarak nitelendiren Sofuoğlu "Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim" diye konuştu.

Dünya çapında motosiklet yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan sporcu Kenan Sofuoğlu milletvekilliği yaparak sürprize imza atan Sofuoğlu vekilliğe daha başlamadan isyan ettiğini anlattı. Sofuoğlu, milletvekili olmak için yarışları bırakmasından sonra partiden gelen taleplere dikkat çekti.

“Hayatımın en büyük hatasıydı”

Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Sofuoğlu milletvekili olduktan bir hafta sonra pişman olduğunu, bırakmak için her yolu denediğini ifade etti ve 5 yıllık milletvekilliği kariyerini “Hayatımın en büyük hatasıydı” şeklinde değerlendirdi.

 

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması üzerine yarışlara ara verdiğini söyledi. Milletvekili adayı listesine adı yazdırıldıktan sonra kendisine partiden çok fazla talep gelmesinden yakınan Sofuoğlu şunları ekledi:

"Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."
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Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi

Altaylı'nın "Bir daha (milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" diyerek yanıt verdi.

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