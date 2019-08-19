MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, belediyedeki makamında kendisini ziyarete gelenleri kabul etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yaman, görevlendirme süreciyle Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışacaklarını söyledi.

Yaman, belediyenin tüm kaynaklarının milletin hizmetine sunulacağını vurguladı.

Vatandaşların vergileriyle oluşturulan kaynakların bölücü terör örgütüne ya da yandaşlarına aktarılmasının önüne geçileceğine dikkati çeken Yaman, bu kaynakların olması gerektiği gibi vatandaşa hizmet olarak geri döneceğini ifade etti.

Teröre destek veren ve onlara cesaret veren belediye başkanları görevden alınarak yerine atamalar yapılan bir sürecin başladığını, bugün itibariyle belediye başkan vekili olarak göreve başladıklarını anlatan Yaman, "Geçtiğimiz dönemde 'sizin için çalışıyoruz' diye göreve başlamıştık. Aynı yerden devam ediyoruz. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesinin teröre harcayacağı tek bir kuruşu dahi olmayacak. Çünkü vatandaşlarımızın vergisiyle bütçe oluşturuluyor." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde bir taraftan kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri sunulurken, diğer taraftan başta kadınlar olmak üzere gençlere yönelik faaliyet ve yatırımların öncelikli olacağını bildiren Yaman, bütün bütçeyi Mardinliler için harcayacaklarını dile getirdi.

- "Devam eden huzuru birlikte sağlayacağız"

Büyükşehir Belediyesinde kurumsal hafızayı tekrar oluşturacaklarını aktaran Yaman, "Büyükşehir Belediyesini tekrar kurumsal hale getireceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek." ifadelerini kullandı

Yaman, bütün belediye çalışanlarının haklarının korunacağını, ancak terör örgütleriyle iltisaklı olanlar hakkında gerekli işlemlerin hemen başlatılacağını sözlerine ekledi.



