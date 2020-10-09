Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına destek veren Oktay, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Eğilmedik, eğilmeyiz" dedi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşu ile milletimizin temsilcisidir, ülkemizin gür sesi ve eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki bu millet köklü geçmişinde boyun eğmeyen bir millettir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece milletine ve Allah'ına güveniyor ve sadece Allah'ın huzurunda eğiliyor. "