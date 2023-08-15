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Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-15 16:01:00 - 2023-08-15 16:04:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enflasyon açıklaması

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, YOİKK yeni dönem eylem planı hazırlıkları ve önceliklendirme çalışması, yatırım ortamına dair tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, geleceğe dönük çalışma usullerine ilişkin görüş ve öneriler istişare edildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz. Demiryollarının da önümüzdeki dönemde daha fazla önceliklendirilmesi ve liman bağlantılarının, üretim merkezi bağlantılarının güçlendirilmesi de temel hususlar arasında yer alıyor. Emisyon ticaretinin kurulması aciliyeti olan bir konu olarak konuşuldu. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu da bugün gündem oldu. Yatırım süreçleri kolaylaştıkça bu kapsamlar yatırımcılarımıza ve milletimize de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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