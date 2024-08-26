  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Metiner, "Bu artık şart oldu" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

İşte bir gurbetçinin gözüyle Türkiye gerçekleri! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Ve Gabar'dan büyük müjde geldi! Dikkat çeken "Berat Albayrak" detayı

Avrupa ülkesinin uykuları kaçtı: Türkiye o füze ile bizi vurabilir! Başkentimiz şu an füzenin menzilinde

Bunları yiyen yaşadı! İşte akciğerleri temizleyen 6 besin

Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak!

Kamala Harris parayı götürdü! Milyonlarca dolar topladı

İran, güzel haberi böyle duyurdu 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' dizinin yayını durduruldu

Rusya'dan Fransa'ya nota!
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'li Özkan'a tepki: Faşizan bir nefret söylemi
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'li Özkan'a tepki: Faşizan bir nefret söylemi

Yeniakit Publisher
2024-08-26 01:39:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'li Özkan'a tepki: Faşizan bir nefret söylemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi partilere mensup olsak da demokratik siyasetin seviyesini ve saygınlığını korumak ortak sorumluluğumuzdur. Siyasi ahlak ve nezaketten nasibini almamış bir CHP vekilinin, aziz milletimizin temiz oylarıyla demokratik rekabet ortamında defalarca seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza nefret dolu ve çirkin bir dille saldırması, kendi zihin yapısının yansımasıdır. Bunun hukuktaki karşılığı suç, siyasetteki karşılığı ise faşizan bir nefret söylemidir."

"Bu saldırı, aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir aldırıdır."
değerlendirmesini yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor, milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Ait olduğu parti başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin gerekli tavrı göstermelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ODA TV tezgaha çomak soktu!
ODA TV tezgaha çomak soktu!

Siyaset

ODA TV tezgaha çomak soktu!

Doçent harekete geçti! Tuncay Özkan’a kötü haber
Doçent harekete geçti! Tuncay Özkan’a kötü haber

Gündem

Doçent harekete geçti! Tuncay Özkan’a kötü haber

CHP’de siyasetin kirli finansmanı: Levent Göktaş ve Tuncay Özkan ağı!
CHP’de siyasetin kirli finansmanı: Levent Göktaş ve Tuncay Özkan ağı!

Gündem

CHP’de siyasetin kirli finansmanı: Levent Göktaş ve Tuncay Özkan ağı!

Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi
Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi

Gündem

Sizler ne biçim insanlarsınız? Tuncay Özkan kardeşini belediyeye yerleştirdi

CHP'de aile saltanatı! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu
CHP'de aile saltanatı! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu

Gündem

CHP'de aile saltanatı! Tuncay Özkan'ın kardeşi müdür oldu

Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede
Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede

Gündem

Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede

Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! AK Parti'den sert tepki geldi
Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! AK Parti'den sert tepki geldi

Gündem

Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! AK Parti'den sert tepki geldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23